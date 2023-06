Detran lança plataforma de aulas de legislação online no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou a plataforma para que os Centros de Formação de Condutores (CFCs) do Estado possam ofertar aulas de legislação de forma virtual, com o objetivo de facilitar o acesso da população durante o processo de formação e reciclagem.

O anúncio foi dado nesta sexta-feira (02), na sede da instituição, localizada na avenida Mário Ypiranga, 2884, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. A iniciativa é oriunda da Resolução nº 783, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que dispõe sobre a realização das aulas técnico-teóricas do curso de formação de condutores na modalidade de ensino remoto.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, a empresa credenciada para a oferta da solução aos CFCs cumpriu todos os requisitos necessários e destaca que os selecionados no segundo ciclo do projeto “CNH Social” também poderão utilizar das aulas remotas.

“A partir de julho, quando anunciarmos a primeira lista dos selecionados, os novos contemplados poderão optar por assistir às aulas de forma on-line, caso o CFC já tenha aderido ao sistema. Este é mais um avanço do Detran Amazonas, e temos a certeza que irá contribuir com a modernização, formação e reciclagem de todos”, finalizou Rodrigo.

A empresa credenciada para oferecer o sistema é a iTrânsito, que já atua em estados como Pará, Maranhão, Acre, Amapá, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Conforme a prestadora de serviço, as aulas poderão ser assistidas por meio de smartphone, tablet, notebook ou desktop. Além disso, é oferecido recurso de áudio e vídeo ao vivo, chat (para esclarecimento de dúvidas), compartilhamento de tela e arquivos.

Ele destacou, também, que o processo é moderno e seguro, visto que a validação da presença do futuro condutor nas aulas é feita por meio de reconhecimento facial inicial, final e aleatório, sendo este último para legitimar e garantir a permanência do aluno durante toda a aula. Ele acrescentou que o formato remoto será opcional, tanto para as autoescolas, quanto para os condutores.

Com informações da assessoria.