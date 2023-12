Ação oferecerá vacinação e emissão de documentos no próximo sábado no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promoverá no sábado (16), a partir das 8h, na Escola Municipal Alegria de Saber, localizado na rua Governador Ângelo Amaral, município do Rio Preto da Eva, região metropolitana de Manaus, uma mega ação de cidadania.

O evento faz parte do programa “Detran Cidadão no Interior”, que visa ofertar aos municípios do estado serviços sociais, emissão de documentos, atividades e palestras educativas.

O evento é uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura do Rio Preto, que também fornecerá serviços com: atendimentos clínicos, odontológicos, de enfermagem, cadastros de empreendimentos turísticos e pré–cadastros de empreendimentos do comércio e agroindústrias locais, além de Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa Família, serviços de optometria - que conta com medicação e escolhas da armação - dentre outros.

Atividades

O Detran Amazonas ofertará serviços relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), onde será realizada renovação, mudança ou adição de categoria, além de segunda via da CNH e transferência de domicílio.

Na ocasião, também será possível resolver pendências sobre licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida no cartão e renegociação da dívida ativa de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE).

Também ocorrerão palestras do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat) do Detran-AM, que tem como objetivo orientar e dar suporte às pessoas que sofrem com as consequências de acidentes no trânsito, bem como as vítimas e os familiares.

O evento terá, também, a participação da equipe de Educação Para o Trânsito, levando o tradicional teatro de fantoches, atividades lúdicas e palestras para crianças, todas voltadas para as regras do sistema viário, além de um espaço para vistoria de veículos e a exposição de veículos e equipamentos utilizados pelo Detran Amazonas nas operações.

Na oportunidade, serão entregues 45 CNHs oriundas do projeto “CNH Social”, além da entrega de 100 kits para os mototaxistas do município, beneficiados pelo projeto “Motociclista Legal”. Também haverá a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o município de Rio Preto da Eva e a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) para a instalação de um posto avançado de atendimento do Sine Amazonas naquela cidade.

Serviços

A Setemp participará ofertando os serviços de orientação sobre a carteira de trabalho digital, cadastro de emprego e seguro-desemprego. Documentos necessários: CPF, RG, CTPS digital ou a física, comprovante de residência atualizado, certificado de conclusão de escolaridade, certificado de cursos de qualificação e contato telefônico atualizado.

Já a SSP-AM, emitirá a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A documentação necessária é: certidão de nascimento ou casamento, sendo obrigatório estar legível sem manchas ou rasuras; comprovante de residência atualizado; 2 (duas) fotos 3x4, sendo obrigatório fundo branco; CPF ou comprovante de situação regular emitido no site da Receita Federal. Importante frisar que se faz necessário que o cidadão esteja com dados atualizados junto à Receita Federal.

Já a SECT estará presente atendendo ao público com serviço de orientação e de informações quanto aos documentos necessários para solicitar a regularização fundiária do imóvel e a sua importância para o cidadão.

Já o TRE-AM, fará a emissão de títulos eleitorais, mediante atendimento com coletas de dados biográficos e biométricos. Os documentos necessários são um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho; comprovante de residência; se eleitor do sexo masculino e com 18 anos completos, apresentar certificado de reservista ou documento equivalente.

Vacinação

A FVS-RCP participará da ação com vacinação contra Covid-19 e Influenza (gripe). Para ter acesso à vacinação, basta apresentar documentos pessoais de identificação, como carteira de identidade, CPF e cartão de vacina do Serviço Único de Saúde (SUS), se houver, lembrando que os documentos podem ser apresentados também on-line. No caso de crianças sem carteira de identidade, é aceita certidão de nascimento.