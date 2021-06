Detran dá 40% de desconto para quem pagar multas por aplicativo no Amazonas

O usuário poderá realizar o cancelamento da adesão do veículo ao SNE a qualquer tempo, voltando a ser comunicado de suas notificações de autuação e penalidades por via postal.

Ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa a ser comunicado eletronicamente acerca das notificações de autuação e penalidade interestaduais, de responsabilidade de órgãos de trânsito optantes pelo Sistema de Notificação Eletrônica.

Mas atenção, o desconto só vale para quem for autuado pelo Detran ou pela PRF. Quem for multado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), ainda não dispõe desse benefício.

Feito isso, sempre que o condutor for autuado, ele receberá a notificação pelo aplicativo, que já dará a opção de pagar a multa com 40% de desconto.

Para obter o desconto, é preciso se cadastrar no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), dentro do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível em todas as lojas de aplicativos, antes de receber a multa. Caso contrário, somente as autuações aplicadas após a adesão ao SNE poderão ser pagas com o desconto.

Manaus/AM - Condutores que foram multados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) podem ganhar até 40% de descontos nos valores das infrações se realizarem os pagamentos por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

