Detran convoca concursados aprovados para posse no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) publicará na próxima terça-feira (21) a portaria de convocação dos candidatos aprovados e nomeados no concurso público promovido pela instituição.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 16 de novembro deste ano, disponibilizado neste sábado (18), no site da Imprensa Oficial do Amazonas.

A portaria contará com prazos e relações de exames médicos e documentação necessária para dar continuidade no cronograma do certame relativo a etapa da posse.

De acordo com o edital, após a publicação da nomeação, os aprovados têm o prazo de 30 dias para serem empossados.

A instituição adianta que os exames médicos necessários serão: atestado de sanidade física e mental expedido por psiquiatra (validade de um mês); hemograma, VDRL, glicemia, EAS de urina, parasitológico de fezes, audiometria tonal com laudo expedido por otorrinolaringologista e toxicológico de pelos: para maconha, cocaína e anfetamina, todos validade de três meses.

Além de eletrocardiograma com laudo (a partir de 35 anos); letroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, laudo e avaliação neurológica pelo especialista; escarro (apenas para grávidas e substitui o raio X); raio X do tórax com laudo e PSA livre e total (homens a partir de 35 anos), todos com validade de seis meses.

Avaliação oftalmológica pelo especialista, considerando acuidade visual com ou sem correções e tonometria; colpocitologia (mulheres a partir de 35 anos); USG mamária (mulheres a partir de 35 anos) com validade de 12 meses, e grupo sanguíneo + Fator RH.

O Detran Amazonas salienta, ainda, que a Gerência de Pessoal do órgão fará contato com todos nomeados para esclarecer dúvidas, e que a instituição está à disposição para dar suporte em todo o processo.