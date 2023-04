Detran autua mais de 180 motoristas durante o feriado prolongado no Amazonas

Manaus/AM - Os agentes do Departamento de Trânsito (Detran-AM) autuaram 186 condutores durante a “Operação Tiradentes”, deflagrada no feriado prolongado, entre quinta-feira (20) e domingo (23).

Do total de autuações, 18 foram por direção sob efeito de álcool, além de oito por recusa ao teste do bafômetro. A infração com maior número de autuações foi a de condução do veículo com descarga livre, com 35 autuações, seguida pela infração de direção do veículo sem a CNH, contendo 31 autuações.

A operação foi deflagrada em pontos estratégicos da capital e nas principais rodovias do Estado, com a finalidade de coibir as infrações de trânsito ou condutas que pudessem colocar em risco a segurança viária, além de verificar as condições dos veículos.

A equipe de fiscalização do Detran-AM atuou, também, na conscientização dos condutores, alertando sobre a importância do respeito às leis de trânsito, bem como do uso do cinto de segurança, dos limites de velocidade e da não combinação entre álcool e direção.

Penalidades

As penalidades variam de leve à gravíssima e podem chegar até o valor de R$ 2.934,70, nos casos de recusa ao bafômetro ou direção sob o efeito de álcool. Caso o condutor seja flagrado dirigindo sem a CNH, a infração é gravíssima, com multa multiplicada por três vezes o valor, chegando a R$ 880,41, além de retenção do veículo até que compareça um condutor habilitado.