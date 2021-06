Detran anuncia mutirão de atendimento no interior do Amazonas

Manaus/AM - Durante mutirão de ações promovido pelo Governo do Estado em Parintins, no sábado (26), o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo de Sá, anunciou um grande mutirão de atendimento a ser realizado no município, entre os dias 13 e 15 de julho.

Além do anúncio do mutirão, o diretor-presidente do Detran Amazonas assinou um termo de cooperação técnica com a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT) de Parintins para a cessão do Sistema de Gestão de Infrações e, ainda, realizou a entrega simbólica dos primeiros livros da Escola Pública de Trânsito do Amazonas (Eptran-AM).

Mutirão – Nos dias 13, 14 e 15 de julho, o Detran-AM realizará um mutirão de atendimento em Parintins. A ação vai beneficiar tanto moradores da cidade quanto de municípios do Baixo Amazonas. O foco do atendimento será para a regularização veicular, com a realização de serviços de transferência de veículos, primeiro emplacamento, licenciamento anual e emissão dos documentos (CRV e CRLV).

Nesses três dias, o Detran-AM também vai realizar serviços de CNH, como emissão de taxas de segunda via de CNH, renovação de CNH e, ainda, a realização de exames médicos para primeira habilitação, entre outros.