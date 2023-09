Detran alerta sobre os perigos do uso da linha de cerol no Amazonas

Manaus/AM - Com o verão intenso, empinar pipa – também conhecida como papagaio – é um dos hobbies favoritos daqueles que moram no Amazonas. Porém, o ato exige cautela. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alerta que o uso da linha de cerol ou similares, nas proximidades das vias urbanas, pode ser perigoso e resultar em morte.

Segundo o gerente da Controladoria Geral de Trânsito da instituição (CRT), Wendel Menezes, os motociclistas são as principais vítimas e devem ter alguns cuidados.

Apesar da Lei Municipal nº 1968/2015 proibir a comercialização desse material, que é feito da mistura da cola de sapateiro com vidro moído e é altamente cortante, ele ainda é bastante utilizado pelos praticantes da modalidade.

O gerente pede para que a população evite o seu uso e orienta os motociclistas para que usem os equipamentos de proteção, a fim de se proteger dos acidentes, os quais, muitas vezes, podem ser fatais.Ele acrescenta, ainda, que a linha de cerol leva também perigo aos praticantes da modalidade, aos pedestres e aos animais.

“Os motociclistas têm duas opções para se proteger: a primeira é o uso do capacete adequado com viseira, evitando o contato do material com os olhos, e o segundo é o uso da ‘antena corta pipa’, um dispositivo simples que pode ser fixado à moto, o qual corta a linha e previne acidentes”, explica o gerente.

Esporte

Desde 2020, por meio da Lei Estadual nº 5.082, a soltura de pipa é considerada esporte no Amazonas. Entretanto, a atividade deve ser praticada em local aberto e distante de redes elétricas e de telefonia, a linha da pipa não pode conter cerol e é vedado invadir propriedades para resgatar pipas.

*Com informações da assessoria