Detentos trabalham em reforma do Compaj no Amazonas

Manaus/AM - Quase 30 detentos trabalharam na reforma do Pavilhão I no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174, no Amazonas. A solenidade de entrega da obra foi realizada nesta sexta-feira (18).

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o objetivo da reforma é proporcionar às Pessoas Privadas de Liberdade (PPL’s) um ambiente de custódia mais humano e digno. As obras, coordenadas pelo Departamento de Gestão e Projetos da Secretaria e pelo Setor de Manutenção da unidade, também utilizaram mão de obra carcerária de 29 reeducandos, que atuam no Programa Trabalhando a Liberdade, do Compaj.

Para o secretário da Seap, coronel Paulo César, as ações realizadas, são benéficas e de grande importância ao sistema carcerário do Amazonas.

“Estamos lidando com seres humanos, com pessoas que possuem direitos que devem ser resguardados independente de sua condição. As mudanças feitas pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Seap, objetivam sempre a melhoria de vida das PPL’s, seja por meio da ressocialização, do trato com o indivíduo ou na proteção da qualidade de vida dos custodiados. Toda e qualquer transformação, sendo positiva, será sempre bem-vinda dentro do Sistema”, pontuou o coronel.

Segundo o diretor do Compaj, Felipe Abreu, as transformações ocorridas no sistema vão além da infraestrutura. “A mudança estrutural, com toda certeza, é muito importante, mas a principal mudança é a ética e moral, e ela está sendo realizada dentro unidade, com cada reeducando aqui presente”, relatou.