Desmatamento reduz 55% no Amazonas no 1º semestre de 2023, aponta Inpe

Manaus/AM - O Amazonas registrou uma redução de 55% nos alertas de desmatamento no primeiro semestre de 2023, de acordo com dados do sistema DETER do Inpe. Foram 553,41 km² de alertas, comparados aos 1.235,98 km² no mesmo período de 2022. Cerca de 7,14% dos alertas ocorreram em áreas sob gestão direta do Estado, representando uma queda de 32% em relação ao ano anterior.

O secretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Taveira, atribui esse resultado ao trabalho conjunto entre as esferas federal, estadual e municipal.

No mês de junho de 2023, o Amazonas teve 129,29 km² de alertas, uma redução de 68% em relação ao mesmo mês de 2022. O estado ocupa atualmente a terceira posição no ranking de alertas de desmatamento na Amazônia Legal.

Para combater os incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas enviou 74 bombeiros militares e 10 viaturas para a Operação Aceiro 2023, que visa combater os focos de incêndio no sul do estado, em áreas conhecidas como "arco do fogo". As equipes estão se dirigindo aos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. O apoio de bombeiros da Força Nacional também está previsto.

A Operação Aceiro 2023 faz parte da Operação Tamoiotatá 3, que começou em março deste ano e envolve agentes da Senasp, brigadistas civis, Sema, Ipaam e Ibama.