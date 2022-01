Desaparecidos no Rio Madeira são da mesma família; Três crianças estavam na embarcação

Manaus/AM – O seis desaparecidos após uma embarcação de pequeno porte naufragar no Rio Negro são da mesma família. Dentre as vítimas estão três adultos e três crianças. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (12), na comunidade Laguinho, em Nova Olinda do Norte. Os desaparecidos foram identificados inicialmente como Arivaldo da Silva Lima, 65 anos, Gracinei Pinto de Lima, 60, Benedita Pinto de Lima, 33, Ágata Lima Farias, 4, William de Lima, 3 e Gleiciane Lima, 8. As buscas pela família seguem hoje, segundo o Corpo de Bombeiros. Um equipe de mergulhadores embarcou para auxiliar nas buscas.

