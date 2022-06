Desaparecido há 2 dias, homem é achado morto em rio no Amazonas

Manaus/AM – Antônio Carvalho Farias, 56, mais conhecido como “Bigode”, foi encontrado morto em um rio no município de Parintins, no interior do Amazonas, nesta quinta-feira (2).

Essa é a segunda morte por afogamento em menos de 30 dias no município. A vítima estava desaparecida há dois dias e foi achado por populares e por agentes do Corpo de Bombeiros, nas proximidades da comunidade Paraná de Parintins de Baixo.

A causa da morte foi atestada como afogamento. Familiares contam que Bigode saiu de casa no último dia 30 de maio em uma canoa para ir até a comunidade, mas não retornou mais.

A canoa e os pertences dele foram achados dentro do barco que estava próximo à margem esquerda do rio. A partir daí, as buscas iniciaram na área e o homem foi achado já sem vida.