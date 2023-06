Deputados propõem título de cidadão de Brasília para Omar Aziz

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD) pode ganhar o título de cidadão honorário de Brasília após dois deputados distritais apresentarem projeto na Câmara Legislativa do Distrito Federal (DF).

A proposta apresentada pelos deputados Roberto Negreiros e Jorge Viana justifica que o senador do Amazonas teve apreço pelo Distrito Federal ao retirar do novo arcabouço fiscal o Fundo Constitucional do DF.

Omar foi o relator do projeto do arcabouço no Senado, aprovado nesta semana.

A honraria ainda não tem previsão de quando será votada.

Por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (23), Omar se manifestou sobre o assunto.

“Fiquei lisonjeado pelo projeto de dois deputados do Distrito Federal para me tornar Cidadão do DF. O que eu fiz na relatoria do projeto do Arcabouço Fiscal foi minha obrigação. Mas agradeço a lembrança e mando saudações sinceras a todo o povo do Distrito Federal.”