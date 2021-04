Deputados estaduais cobram novamente celeridade na vacinação no Amazonas

A Sessão Plenária da manhã desta quarta-feira (14) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) teve como tema principal a demora da chegada das vacinas contra à Covid-19. Os deputados e deputadas estaduais cobraram dos Governos Federal e Estadual a compra das vacinas para a imunização do povo amazonense.

Serafim Corrêa (PSB) declarou que a questão da vacina continua sendo a mais relevante no Brasil e falou sobre notícia veiculada na imprensa. “Hoje os jornais divulgam que o presidente da empresa farmacêutica Pfizer que veio ao Brasil nove meses atrás para vender 70 milhões de doses e levou um ‘chá de cadeira’ de 10 horas no gabinete do presidente. O Governo Brasileiro brincou com o assunto.”, denunciou.

Sobre a possibilidade de compra privada das vacinas por empresas, o parlamentar estadual afirmou causar perplexidade. “Os laboratórios não vendem para empresas, só para governos. Se as empresas não podem comprar, por que estão se dispondo a comprar e aplicar em seus funcionários?”, questionou.

No mesmo assunto, o deputado Wilker Barreto (Podemos) pediu ao Governo do Estado e às prefeituras que intensifiquem a vacinação e apelou à população para não deixar de tomar a segunda dose da vacina. O parlamentar também falou sobre a falta de insumos para o tratamento, como o kit de intubação e remédios.

“Precisamos que a Secretaria de Estado de Saúde novamente sente à mesa e coloque o plano de ação para mitigação dos efeitos da terceira onda de Covid. Infelizmente estou convicto da chegada da terceira onda”, afirmou.

A saúde pública também foi abordada pelo deputado Dermilson Chagas (Podemos) que subiu à tribuna para pedir que o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Aleam, que investigou desvios na Saúde estadual seja entregue aos senadores membros da CPI do Senado. “A omissão fez com que a Covid levasse muitas pessoas, estamos chegando aos 12 mil mortos. Devemos correr com essa CPI porque a terceira onda já está chegando”, alertou.