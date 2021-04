Deputados debatem saúde e cobram mais ações do governo na pandemia

O Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, foi assunto de debates na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira. A data foi associada às necessidades de saúde da população e as ações do governo para o combate à pandemia da Covid-19.



“Os cientistas indicam uma possível terceira onda, e precisamos nos antecipar e pensar ações antes que elas sejam efetivamente necessárias”, argumentou Dra. Mayara, que ontem também presidiu, a partir das 14h, uma Audiência Pública, na Comissão de Saúde da Aleam, para tratar do assunto.



Autor do pedido de audiência pública na Comissão de Saúde, para debater a possível 3ª onda da Covid-19, o deputado Wilker Barreto (Podemos), disse que “este é um assunto que já começa a tirar o sono da gente”, e que espera que a o governo tenha um plano de combate realista, exequível “e que não permita que o povo passe pelo que passou na 2ª onda”.



“Questiono a tomada de decisões de um gestor que deve priorizar a vida, combater a fome de seu povo”, disse Wilker Barreto (Podemos), cobrando ações do governo no auxílio aos municípios do interior. “Não dá para errar três vezes no mesmo problema”, disse referindo-se à possível 3ª onda.



A inclusão de pessoas com deficiência (PCD), entre as prioridades no Plano de Vacinação contra a Covid-19, foi defendida pelo deputado Álvaro Campelo. Presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Álvaro cobrou celeridade do governo, já que essas pessoas tem o sistema imunológico mais suscetível a doenças.

Os deputados Serafim Corrêa (PSB) e Adjuto Afonso (PDT), também se pronunciaram sobre o tema, reforçando o papel do Legislativo nas ações práticas, e na fiscalização e cobrança de mais ações ao governo.