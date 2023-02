Deputado propõe que expressões 'Selva' e 'A paz do Senhor' virem patrimônio cultural do Amazonas

Manaus/AM - O deputado Dan Câmara (PSC) apresentou suas primeiras propostas como parlamentar na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Os dois primeiros projetos de lei do deputado quer tornar as expressões “Selva” e a “A paz do Senhor Jesus” patrimônio cultural do estado.

O parlamentar possui relação com as duas expressões por ser militar de carreira e também por compor a família Câmara, que lidera a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam).

Dan Câmara justifica que “Selva” é um sinal de respeito entre militares, significando “Ok” ou “Tudo bem”. Para ele, a expressão deve se tornar patrimônio cultural por representar a classe dos militares.

Em relação a expressão “A paz do Senhor Jesus”, o deputado justifica que a frase é muito usada entre evangélicos de diversas igrejas e que o número expressivo de cristãos e membros da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas reforçam a necessidade de se tornar patrimônio do estado.

Confira os projetos abaixo: