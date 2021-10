Deputado propõe criar a 'CPI da Gasolina' no Amazonas

Manaus/AM - A alta do preço da gasolina foi tema do deputado estadual Wilker Barreto (sem partido) em Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta quarta-feira (13). O parlamentar sugeriu, ainda, a criação de uma nova “CPI da Gasolina” na Casa Legislativa, caso não fique clara a explicação sobre o novo reajuste no preço do combustível.

O parlamentar afirmou que irá ingressar com um requerimento de convite, em caráter de urgência, para que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Sindicato dos Petroleiros do Estado do Amazonas (Sindipetro/AM) e Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) discutam sobre a composição do valor cobrado nas bombas de gasolina, que chegou a R$ 6,29 nos postos em Manaus.

Conforme o anúncio da Petrobras, o preço médio da gasolina nas refinarias passou de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,20 por litro. Para o GLP, o preço médio passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por kg, equivalente a R$ 50,15 por botijão de 13kg, refletindo reajuste médio de R$ 0,26 por kg.

Outro fator que faz encarecer o produto é o ICMS. No Amazonas, atualmente, a alíquota do imposto para os combustíveis está em 25%, resultando na variação do preço da gasolina de R$ 6,15 a R$ 6,30 em Manaus. Deste valor é cobrado R$ 1,575 de ICMS, o que poderia diminuir para até 4,73 o litro.