Deputado pede criação de crematório público no Amazonas

Manaus/AM - Requerimento encaminhado pelo deputado Felipe Souza (Patriota) ao Governo do Amazonas solicitou a criação de um crematório público no Estado. A justificativa do parlamentar se deu a partir da questão ambiental e do controle em relação ao espaço para cemitérios, por conta do constante crescimento populacional.

O requerimento foi enviado ano passado e, na última terça-feira (8), recebeu uma resposta sobre o decorrer do processo. De acordo com o comunicado emitido pela Secretaria de Estado de Infra-Estrutura (Seinfra), ele está em trâmite no Departamento de Projetos e Orçamentos da secretaria, sendo estudado sua elaboração, bem como uma planilha orçamentária para a execução da obra.

"Apesar de ser um costume antigo, a cremação é considerada moderna hoje em dia, pois é um método mais econômico, higiênico, ecológico e prático. Nós possuímos esse serviço apenas no âmbito particular aqui na cidade e num valor muito alto, grande parte da população não tem acesso. Por isso a implantação de um forno crematório público é de grande importância em Manaus”, declarou Felipe Souza sobre o requerimento.