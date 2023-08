Deputado apresenta PL que limita a concessão do título de cidadão do Amazonas

“Uma homenagem como essa, seja comenda ou título, reconhece o esforço e a dedicação de quem, de fato, tem merecimento. Em seis meses de mandato, eu apresentei 23 projetos de lei de grande relevância, e mais de 100 requerimentos. Não apresentei nenhum projeto de lei que conceda título de cidadão do Amazonas ou outorga de medalha, projeto que beneficie alguém sem merecimento ou crie uma data no calendário irrelevante”, concluiu Thiago.

O deputado Abrahim também justifica que a proposta é uma forma de gerar economia aos cofres públicos e reduzir a quantidade de títulos concedidos para evitar a banalização do ato e fazer com que, de fato, aqueles cidadãos que o recebam sejam merecedores do reconhecimento da Aleam.

O projeto de lei do deputado Abrahim prevê que a Assembleia Legislativa (Aleam) passe a limitar a concessão do título de cidadão amazonense para 48 pessoas por ano, já que cada um dos 24 deputados poderá indicar duas pessoas.

Manaus/AM - O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) apresentou um projeto de lei que limita a concessão do título de cidadão do Amazonas para duas indicações por ano de mandato para cada parlamentar.

