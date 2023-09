Deputada quer uso de tornozeleira eletrônica para monitorar agressores de mulheres no Amazonas

Para a Procuradora da Mulher da ALEAM, o monitoramento 24 com tornozeleira eletrônica e acionamento imediato de uma viatura da polícia é a única forma de conter o aumento dos feminicídio de mulheres que estavam com medida protetiva e mesmo assim se tornaram vítimas fatais dos companheiros ou ex-companheiros.

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas nesta terça-feira (19), a deputada pediu apoio dos demais parlamentares a respeito de um requerimento que está tramitando na Casa Legislativa e será enviado ao presidente Lula (PT), ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, e à desembargadora Graça Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.