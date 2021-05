Deputada propõe testagem de passageiros que desembarcam no Amazonas

A deputada estadual, Dra. Mayara Pinheiro (Progressistas), propôs o monitoramento e testagem de PCR em passageiros que venham para o Amazonas de outros estados ou países, nos quais tenham sido confirmados casos da variante indiana da Covid-19.

Em seu pronunciamento na tribuna, nesta quinta-feira(27), a parlamentar destacou a preocupação com a nova variante do vírus B.1.617., que já tem sete casos confirmados no Brasil. Seis em São Luís, no Maranhão, e um em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Outros três suspeitos, em Minas Gerais e no Pará, estão sendo investigados.

“Como presidente da Comissão de Saúde estive muito preocupada com essa nova questão. Vi que vários deputados já sugeriram as barreiras sanitárias e eu gostaria de complementar esta medida. Fiz um requerimento à FVS para que todos os passageiros do Maranhão e de outros estados, que já possuem casos confirmados, sejam submetidos ao PCR. A nossa população precisa ter a segurança de que existem gestores públicos comprometidos de fato com a saúde aqui no estado e no Brasil”, pontuou.

Além da testagem, o indicativo também solicita que os passageiros com sintomas ou PCR positivo que chegarem à capital, de outros estados ou países, seja por via aérea, terrestre ou rodoviária, façam parte de uma quarentena supervisionada pelos órgãos de saúde e de controle.

Mayara destacou ainda que a Organização Mundial da Saúde (OMS) está em alerta com essa nova variante por ser mais transmissível que a cepa original, além de ser associada a uma infecção com fungo bem agressivo. Diante deste possível cenário, a deputada também vai enviar um outro requerimento à Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) e a Central de Medicamentos (CEMA) para saber como está o estoque de antifúngicos, para atender a capital e o interior.