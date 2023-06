Deputada propõe emenda à LDO para pagamento do reajuste salarial da enfermagem no Amazonas

De acordo com Mayara, é importante que o Estado inicie o planejamento para a adequação da carreira de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros, aos valores já indicados em Lei na LDO, e sua consequente inclusão no orçamento de 2024.

Manaus/AM - A deputada Mayara Pinheiro Reis (Republicanos) se pronunciou nesta quinta-feira (22), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para falar sobre o fim do prazo para a aposição de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) e a adequação dos profissionais da enfermagem para que tenham direito ao reajuste previsto no plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores do Sistema Estadual de Saúde.

