DEM prepara evento para lançar Amazonino como candidato ao Governo do Amazonas

A cerimônia ainda não tem uma data fechada, mas deve acontecer até o fim do ano. Na ocasião, o partido também deverá anunciar Amazonino como candidato ao Governo do Amazonas nas eleições de 2022.

O evento contará com a presença do presidente nacional Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, o ACM Neto.

