Defesa Civil alinha ações de enfrentamento a estiagem neste ano no Amazonas

Manaus/AM - Na manhã desta quinta-feira, (22), foi realizada uma reunião remota entre a Defesa Civil do estado do Amazonas e os coordenadores da Defesa Civil dos municípios do interior para discutir e preparar para a estiagem que ocorrerá nos próximos meses.

A estiagem afeta diretamente o dia a dia das comunidades ribeirinhas, com escassez de água potável, dificuldades na produção de alimentos e problemas de saúde da população. Por isso, é fundamental que medidas sejam tomadas para minimizar esses efeitos e garantir a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas.

Dentre os assuntos abordados, destacam-se a importância do armazenamento de água, a distribuição de alimentos e medicamentos, a implementação de sistemas de captação de água pluvial e a conscientização da população sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Além disso, foram discutidas formas de estabelecer parcerias com instituições governamentais e não governamentais, visando uma ação conjunta para enfrentar a provável estiagem severa que se aproxima.

Ao final da videoconferência, o coordenador de operações da Defesa Civil do Amazonas, tenente-coronel, Adson de Souza, destacou a importância do compartilhamento de informações entre as instituições. “Através do diálogo e da troca de conhecimentos, foi possível definir estratégias de ação que visam minimizar os impactos da estiagem e proteger as comunidades locais”, concluiu.

Com informações da assessoria