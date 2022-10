Defensorias vão mudar de endereço a partir desta segunda, em Manaus

Manaus/AM - Para melhorar o atendimento à população amazonense, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) informa que os atendimentos presenciais que antes eram prestados na Casa da Cidadania, no bairro Adrianópolis, na Zona Sul, vão mudar de endereço a partir da próxima segunda-feira (31).

O novo endereço é no prédio da DPE-AM localizado na avenida André Araújo, 61, Aleixo, próximo à avenida Umberto Calderaro. No local, irão funcionar o Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário (Numaf), as 1ª e 2ª Defensoria Pública Especializada em Atendimento Fundiária, a Especializada em Atendimento do Idoso, a Direitos Humanos e a de Pessoa com Deficiência. O agendamento permanece pelo 129 e o atendimento presencial de 8h às 14h.

De acordo com o subdefensor geral, Thiago Rosas, a mudança das unidades para o novo prédio acontece de forma gradativa até esta sexta-feira (28), sem prejuízo aos cidadãos. “Nós planejamos a mudança de uma unidade por vez, para não prejudicar o atendimento presencial. Mas a partir da próxima segunda-feira, todos os atendimentos que antes eram na Casa da Cidadania, passarão a ser no novo prédio, de 8h às 14h”, reforçou.

Além de estar bem localizado, o novo prédio possui espaço amplo, estacionamento, conforto e segurança para levar assistência jurídica gratuita, integral e humanizada aos seus assistidos. Após a mudança, a Casa da Cidadania ficará fechada para reforma.