Defensoria vai suspender atendimento via WhatsApp para o interior do Amazonas

A Defensoria reforça que o aviso é apenas para os assistidos do interior do estado. Na capital, o atendimento virtual e presencial segue funcionando normalmente.

De acordo com a DPE, a suspensão é por conta de readequações técnicas para melhoria do serviço, que será reativado em breve.

Manaus/AM - O atendimento virtual via WhatsApp (mChat), realizada pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), para a população do interior será temporariamente suspenso a partir do próximo dia 25 de outubro.

