Defensoria recomenda medidas restritivas para conter 3ª onda de Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está acompanhando a evolução da terceira onda da pandemia de Covid-19 e tem feito recomendações ao Governo do Estado e às prefeituras dos municípios no sentido de conter o avanço do contágio. As recomendações incluem o cumprimento de medidas restritivas, incentivo à vacinação, aplicação das doses de reforço e de vacinação em crianças de 5 a 11 anos, além da garantia de medicamentos e ampliação do número de leitos hospitalares. As defensoras e defensores públicos que atuam no interior também têm requisitado informações sobre o quadro geral pandêmico e de assistência em saúde. Nos oito municípios que compõem o polo os defensores também requisitaram informações sobre como estão funcionando os Postos de Triagem para a realização de testes diagnósticos para COVID-19; quantos testes diários estão sendo realizados na população e qual a disponibilidade para testagem para COVID-19; se cada município está disponibilizando testes para o diagnóstico de Influenza A (H3N2) e, em caso de resposta positiva, qual a quantidade mensal de material para testagem está sendo repassado à pasta de Saúde Municipal. Na região, a DPE-AM ainda questiona dos municípios qual o percentual da população vacinada contra a gripe e qual o percentual da população vacinada contra a Covid-19, incluindo-se 1ª dose, 2ª dose, dose única e dose de reforço.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.