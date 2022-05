Defensoria realiza mutirão de atendimento gratuito em Codajás a partir de hoje

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realiza, a partir desta terça-feira (24), um mutirão de atendimento jurídico no município de Codajás. Os serviços do programa Defensoria Itinerante serão oferecidos até quinta-feira (26), sempre das 8h às 17h, no Centro do Idoso de Codajás, localizado na rua Manoel Alves, bairro Santa Luzia.

De acordo com o defensor público Danilo Germano, que é o coordenador do programa, os serviços são gratuitos e voltados para a área de Direito da Família. Na ocasião, os interessados terão a oportunidade de resolver questões relacionadas à pensão alimentícia, divórcio, dissolução de união estável, investigação de paternidade, guarda, registros públicos, entre outros.

“Atualmente, o município de Codajás pertence ao Polo de Coari. Com a ação itinerante, buscamos atender uma quantidade maior de pessoas e resolver as demandas relacionadas à assistência jurídica gratuita”, disse ele.

Para receber o atendimento, a pessoa deve levar documentos pessoais como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além da certidão de nascimento dos filhos e certidão de casamento, se houver.

“A Defensoria entende a importância de estar cada vez mais próxima da população, levando acesso à justiça e mais cidadania às pessoas de baixa renda”, destacou Danilo Germano.