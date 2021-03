Defensoria Pública e MPF pedem reaplicação de provas do Enem no Amazonas

Manaus/AM - Com mais de 160 mil inscritos e quase 70% de abstenção na realização do Enem no Amazonas, a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Federal protocolaram pedido à Justiça Federal, nesta quarta-feira (03), para que o exame seja reaplicado no estado.

No documento, os órgãos pedem que as provas não sejam reaplicadas antes de abril de 2021 e que as novas datas sejam definidas de acordo com o parecer sanitário e epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM). Além disso, foi também requerido a disponibilização de canal apropriado pelo INEP para o pedido de reaplicação do exame e sua justificação a todos os candidatos que faltaram às provas, bem como ampla publicidade da possibilidade de reaplicação

Devido ao agravamento da pandemia no Amazonas, o Enem foi adiado para os dias 23 e 24 de fevereiro, mesmo dia em que o exame foi reaplicado em outras cidades brasileiras. O exame foi cancelado em Boca do Acre, interior do Amazonas, após enchentes provocadas pela cheia dos rios.

O pedido tramita na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, assinado pelo defensor regional de Direitos Humanos da DPU, Ronaldo de Almeida Neto e os procuradores da República Michele Corbi, Julia Sponchiado, Igor Spindola, José Gladston e Aline dos Santos.