Defensoria Pública do Amazonas instala polos no interior

Manaus/AM - A partir desta semana, o município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) passará a contar com uma unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). O Polo de Coari também atenderá o município de Codajás (a 240 quilômetros da capital). Este é o sétimo polo da instituição implantado no interior.

A inauguração da nova unidade será realizada na quinta-feira (10/12), às 10h, na rua Padre José Maria, 38, Centro, sede do polo. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais e número reduzido de convidados, seguindo os protocolos de segurança recomendados para minimizar os riscos de contágio pelo novo coronavírus.

Dois defensores públicos atuarão na unidade, com residência fixa no município. Os atendimentos ao público deverão ser agendados por WhatsApp, por meio do telefone (92) 98452-7146, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Conforme os protocolos estabelecidos pela Defensoria, a assistência jurídica será feita, preferencialmente, de forma virtual.

Atualmente, a Defensoria está instalada nas regiões do Madeira, Médio Amazonas, Baixo Amazonas, Médio Solimões e Alto Solimões, além do recém-inaugurado Polo de Maués (que atende também Boa Vista do Ramos), o que deixa a assistência jurídica da instituição à disposição de 1,1 milhão de pessoas que vivem em 32 municípios no interior do Amazonas.

A gestão do defensor público geral Ricardo Paiva tem como meta instalar, ao todo, quatro polos em dois anos. Além de Maués e Coari, inaugurados em 2020, ano que vem os municípios de Manacapuru e Lábrea serão contemplados com unidades fixas da Defensoria Pública do Estado.

Atendimento ao interior

Polo do Madeira: tem sede em Humaitá e atende também os municípios de Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré e Apuí. Contato: (92) 98416-5678.

Polo do Médio Amazonas: tem sede em Itacoatiara e atende também aos municípios vizinhos de Itapiranga, Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba. Contato: (92) 98416-8722.

Polo do Baixo Amazonas: tem sede em Parintins e alcança os municípios de Nhamundá e Barreirinha. Contato: (92) 98455-6153.

Polo do Médio Solimões: com sede em Tefé, alcança os municípios de Maraã, Juruá, Uarini, Alvarães, Japurá, Jutaí e Fonte Boa. Contato: (92) 98417-2747.

Polo do Alto Solimões: com sede em Tabatinga, atende os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins. Contato: (92) 98428-2843.

Polo de Maués: com sede em Maués, atende também o município de Boa Vista do Ramos. Contato: (92) 98540-6020.

Grupo de Trabalho do Interior (GTI): Para atendimento de municípios onde não há polo. Contato: (92) 98455-6664.