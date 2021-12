Defensoria empossa mais 6 servidores aprovados em concurso no Amazonas

Manaus/AM - Mais seis aprovados no concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) foram empossados nesta terça-feira (7). Os servidores passam a integrar o quadro efetivo da instituição e reforçarão o trabalho realizado em Manaus, Manacapuru e Tabatinga. A cerimônia de posse foi realizada no auditório da sede administrativa da DPE-AM, na Zona Centro-Sul, com a presença de familiares dos empossandos e membros da diretoria da instituição.

O defensor público geral, Ricardo Paiva, falou que o ingresso dos novos servidores simboliza o momento de crescimento que a Defensoria vive atualmente. “Uma instituição se faz de pessoas e quanto mais forte forem as pessoas, mais forte é a instituição. Temos conseguido crescer muito e nesse ano foram mais de 100 nomeações de servidores. Não sei o quanto ainda cresceremos, mas o importante de sermos grande como instituição é garantir que as pessoas que procuram a Defensoria possam ser empoderadas com a garantia de seus direitos”, disse Ricardo Paiva.

Tomaram posse os servidores e servidoras: Valdeane Machado Soares, Wagner Martins dos Santos Monteiro e Bruno Sidrone Correa no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação em Manaus. Já Thays Lidianne Campos de Azevedo Pereira e Felipe Bonates Mota Marrocos tomaram posse no cargo de assistente técnico de Defensoria para atuação em Manacapuru. Francisco Cuesta de Oliveira foi empossado no cargo de analista jurídico de Defensoria para atuação em Tabatinga.