Defensoria empossa mais 2 servidoras aprovadas em concurso no Amazonas

Manaus/AM - O defensor público geral do Amazonas em exercício, Thiago Nobre Rosas, empossou nesta quinta-feira (7), mais duas servidoras aprovadas em concurso público que passam a integrar o quadro efetivo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). A cerimônia de posse foi realizada na sede administrativa da DPE-AM, na Zona Centro-Sul de Manaus, e contou com a presença do chefe de gabinete da instituição, defensor público Nairo Aguiar, além do diretor de Comunicação, André Alves, e familiares das empossadas.

Maíra de Luca Leal e Leyliane Danielle Araujo de Carvalho tomaram posse no cargo de analista jurídico de Defensoria.

Ao discursar, Maíra de Luca Leal agradeceu o compromisso do defensor público geral, Ricardo Paiva, em nomear os servidores aprovados em concurso, e manifestou satisfação ao assumir a função de analista jurídico, onde poderá ser “porta-voz” dos mais necessitados.

Ao dar as boas-vindas às novas servidoras, o chefe de gabinete da DPE-AM, Nairo Aguiar, disse que a Defensoria dá, a cada colaborador da instituição, a chance de transformar a vida das pessoas diariamente. “Aqui, vocês vão mudar vidas”, reforçou.

Já o defensor público geral em exercício, Thiago Nobre Rosas, lembrou que todo mundo que passa pela Defensoria, mesmo que posteriormente assuma vaga em outro órgão público, “nunca mais será o mesmo”. “Que a história de vocês na Defensoria seja abençoada por Deus”, desejou Rosas.