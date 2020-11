Defensoria do Amazonas recomenda ao comércio mudança no termo Black Friday

Manaus/AM - O termo 'Black Friday' pode sair das vitrines do comércio amazonense. Isso porque a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) recomendou a substituição por “Semana Promocional”, para se referir à temporada de descontos que ocorre em novembro. As entidades representativas têm cinco dias para responder à recomendação.

De acordo com o órgão, a recomendação visa o respeito às comunidades afrodescendentes, por se tratar de um termo que carrega uma conotação racista.

“A palavra preto (black), independentemente da língua ou vernáculo na qual é articulada, é utilizada de forma pejorativa, empregada no menosprezo a uma raça inferiorizada pela intolerância e subjugo histórico”, escrevem os defensores públicos Christiano Pinheiro e Leonardo Aguiar no documento.

Os defensores também citam a diferença de contextos entre o Brasil e os Estados Unidos, onde a expressão “Black Friday” começou a ser usada para se referir ao período de descontos praticado anualmente no mês de novembro.

“Nos Estados Unidos da América o termo Black Friday é utilizado um dia após o Dia de Ação de Graças, com uma representatividade comercial local, o que torna a utilização do termo fora de contexto no Brasil, com uma conotação de discriminação racial, ao dizer que o dia preto é promocional”, avaliam.