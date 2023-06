Defensoria dá posse a novas servidoras que vão atuar no interior do Amazonas

Manaus/AM - Janaína Luchesi de Aguiar e Beatriz Dantas Teixeira aprovadas no concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) tomaram posse, nesta quinta-feira (01), para o cargo de analista jurídica.

Além do defensor geral, estiveram presentes os amigos das novas servidoras, e a diretora de Gestão de Pessoas, Edineida Gato.

“Eu sei bem como são as dificuldades de estudar para concurso e de ser aprovado. Parabéns às duas que vão cumprir sua missão no interior do Amazonas, em Maués e Iranduba”, disse Paiva.