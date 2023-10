Defensoria abre processo seletivo para 20 vagas de estágio em Direito no Amazonas

Manaus/AM - A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (ESUDPAM) abriu nesta segunda-feira (9), inscrições para o 4º Processo Seletivo de Estágio de graduação em Direito para o preenchimento de 20 vagas e formação de cadastro de reserva. O valor da bolsa mensal é de R$ 979 e vale-transporte de R$198.

Os interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (9), por meio do formulário disponível no link https://forms.gle/s3D695fbyZmJvier6, além de e entregar 1kg de alimento não perecível na Esudpam, localizada na rua 24 de Maio, nº 321, Centro, ou no Centro de Estágio Acadêmico (CEA), na sede da DPE-AM, na avenida André Araújo, 679, Aleixo, até o dia 20, de 8h às 14h, com exceção dos sábados, domingos e feriados.

Os aprovados irão atender prioritariamente as unidades da Zona Norte e Zona Leste, com jornada de atividade de 20h semanais, divididas em 4h horas diárias no período da manhã. O estágio tem a duração de um ano, podendo ser prorrogado até dois anos.

Das 20 vagas disponibilizadas, duas são reservadas aos candidatos com deficiência e seis aos candidatos negros, indígenas ou quilombolas. Podem participar os estudantes que estejam cursando a partir do 5° período no ato da admissão.

A prova será realizada no dia 5 de novembro, das 8h às 12h, em local a ser divulgado posteriormente no site da Defensoria.

A avaliação terá 50 questões objetivas e duas subjetivas do conteúdo programático de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação da Defensoria Pública e Execução Penal.

Tanto o conteúdo programático, quanto todas as informações sobre processo seletivo podem ser consultados no edital, disponível no Diário Oficial Eletrônico do dia 6 de outubro de 2023.