Defensoria abre inscrições para processo seletivo de estágio no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrições para três processos seletivos, visando o preenchimento de vagas de estágio e residência jurídica nos municípios de Manaquiri e Eirunepé.

Em Manaquiri, o processo seletivo prevê vagas (e formação de cadastro reserva) para residente jurídico. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (21), exclusivamente pelo e-mail [email protected]. A bolsa-auxílio ofertada é de R$ R$2.032.

Para participar da seleção, o candidato deve encaminhar a documentação completa, como fotos do RG, CPF, diploma (ou declaração de conclusão de curso) e currículo, bem como a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme o anexo II do edital, para o e-mail [email protected].

É exigido que o candidato seja bacharel em Direito ou esteja matriculado no último ano da faculdade (9º ou 10º período), contanto que no ato da admissão, já esteja graduado.

Avaliação

O processo seletivo se dará em duas fases: a primeira, será uma avaliação escrita, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é a entrevista. Ambas serão realizadas no dia 3 de dezembro, em local e horário a ser divulgado posteriormente a cada candidato.

Polo do Juruá oferta vagas para estudantes de Direitos e residentes jurídicos

Em Eirunepé, sede do Polo do Juruá, a Defensoria também abriu o período de inscrições em dois processos seletivos. Um deles prevê a oferta de três vagas para estágio de graduação, com bolsa-auxílio de R$ 1.251,65 e vale-transporte (R$ 198), e o outro visa o preenchimento de vaga para residente jurídico, com bolsa de 2,2 mil.

No dois processos, as inscrições podem ser feitas até às 14h do dia 24 de novembro, exclusivamente pelo e-mail: [email protected], onde o candidato deve anexar e enviar todos os documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência) e currículo.

Os candidatos às vagas de estágio devem enviar ainda o comprovante de matrícula (em qualquer curso de graduação) em instituição reconhecida pelo MEC.

Já os candidatos à vaga de residente jurídico devem encaminhar, além dos documentos, o diploma ou declaração de conclusão do curso e currículo atualizado.

Os dois processos seletivos se darão em duas etapas: análise curricular e entrevista, que será realizada no dia 29, na modalidade virtual. Os resultados com os nomes dos aprovados serão divulgados no dia 4 de dezembro.