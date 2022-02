Defensora diz que FGV desrespeita adventistas em Concurso dos Bombeiros

"Acompanhei a elaboração de um Boletim de Ocorrência coletivo e já encaminhei a situação para a Defensoria dos Direitos Humanos adotar todas as medidas cabíveis. A FGV desrespeita os adventistas no concurso dos Bombeiros", escreveu Carol nas redes sociais.

Sabendo do ocorrido, a pré-candidata Carol Braz se reuniu nesta segunda-feira (14), com um grupo de quase 150 pessoas prejudicadas pela fundação.

Quando os candidatos foram conferir a sala em que fariam as provas, os fiscais informaram que eles tiveram a solicitação indeferida, e como eles se negaram a fazer a prova no mesmo horário que os demais candidatos, foram retirados da escola.

Segundo o edital do certame, os sabatistas deveriam entrar nas escolas com os demais candidatos às 12h, e ficariam isolados em uma sala até às 18h, quando seriam liberados para fazer a prova.

Manaus/AM - Cerca de 150 candidatos adventistas do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas não conseguiram fazer a prova escrita neste sábado (12), alegando que foram impedidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Por conta do ocorrido, a pré-candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz (PDT), que também é Defensora Pública, disse que a FGV não respeita os adventistas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.