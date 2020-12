Decreto que fecha comércio no Amazonas começa a valer neste sábado

Começam a valer neste sábado (26) as medidas restritivas no Amazonas para tentar conter o aumento no número de casos de Covid-19. O governo do estado anunciou nesta quarta-feira (23) a edição do decreto que determina o funcionamento apenas de serviços e comércio essenciais, como mercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis, entre outros.

A medida tem duração de 15 dias e começa neste sábado (26) até o dia 10 de janeiro de 2021.

Ano Novo cancelado: Saiba o que fica proibido após decreto do Governo no AM

Cerca de quatorze pessoas morreram vítimas da Covid-19, nessa quinta-feira (24), apenas na capital amazonense. Ao todo, o Amazonas contabiliza 5.161 mortes pela doença, e 195.809 casos confirmados de Covid-19.