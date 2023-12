Débora Menezes assegura permanência de Escolas Cívico-Militares no Amazonas

Manaus/AM - A deputada Débora Menezes (PL) articulou junto ao governador Wilson Lima e a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), a continuidade das escolas Cívico-Militares no Amazonas. O programa corria risco de acabar, após o Governo Federal encerrar a parceria com as Forças Armadas para o modelo de ensino no país.

A parlamentar sensibilizou o governador Wilson Lima, que entusiasta do programa, garantiu a continuidade das escolas Cívico-Militares com recursos do orçamento do Estado. No Amazonas, sete escolas são contempladas, seis em Manaus e uma em Tabatinga.

A deputada visitou as instituições e dialogou com pais, alunos, professores e direção escolar constatando melhorias na aprendizagem, além da redução da evasão escolar, diminuição dos índices de violência, melhorias no trabalho da segurança pública e a elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), no Amazonas.

Débora Menezes compartilhou a notícia e agradeceu ao governador Wilson Lima em assegurar a continuidade do programa e à secretária de Educação, Kuka Chaves.

“Caros, pais, mães e alunos das escolas militares quero compartilhar uma notícia excelente para todo o Amazonas. Estive na sede do Governo do Estado, juntamente com o governador Wilson Lima e a secretária de Educação, Kuka Chaves, para termos a garantia que todas as escolas Cívico-Militares do Amazonas irão permanecer. Fico muito feliz com essa conquista. Gostaria de agradecer ao governador pela acertada decisão em manter um programa que só trouxe benefícios para os estudantes amazonenses”, destacou a deputada.

A deputada reforçou o compromisso com o programa educacional, destacando os benefícios à comunidade, como o aumento nos índices do Ideb e a promoção de valores essenciais para a juventude.

A parlamentar destacou ainda o empenho do Governo do Estado em garantir recursos do orçamento estadual, para o funcionamento contínuo das escolas Cívico-Militares no próximo ano.

Programa

Lançado em 2019, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Programa Educacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM) conquistou resultados promissores no Amazonas, proporcionando educação de qualidade sustentada em princípios cívicos, que contemplam não somente o desenvolvimento intelectual dos estudantes, mas também valores éticos e morais necessários para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis com a sociedade.

O governador sempre foi um entusiasta do programa constatando os benefícios que as escolas Cívico-Militares trazem em relação à segurança; aumento dos índices do Ideb; manutenção dos princípios e valores essenciais para formação dos jovens e construção de uma sociedade melhor.

“Recebi a deputada Débora Menezes, que tem uma preocupação com a continuidade do PECIM, interrompido pelo Governo Federal. Juntamente com a Secretária de Educação, Kuka Chaves, firmo o compromisso que o programa de ensino continuará no Amazonas”, garantiu o governador Wilson Lima.

A permanência dessas instituições em parceria com as Forças-Armadas, de acordo com Menezes, reflete um compromisso com a educação, segurança e valores fundamentais para o desenvolvimento da sociedade amazonense.

“Tenho certeza de que todo o povo do Amazonas ganhará com a continuidade dessas escolas Cívico-Militares”, reiterou a parlamentar.

Com informações da assessoria