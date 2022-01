De vendedor a eletricista, Sine Amazonas divulga 65 vagas de emprego nesta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine/Am), divulgou nesta terça-feira (18), 65 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (19).

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga que pretendem concorrer. Os serviços do Sine/AM estão sendo oferecidos e realizados de forma on-line e presencial.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em vendas de bicicletas e motocicletas, ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

11 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando;

Primeiro emprego.

OBS: Certificado de reservista, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em pintura em geral em superfícies de alvenaria, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em elétrica predial, ter cursos na área, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: MECÂNICO DE MOTORES DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em manutenção de grupo gerador, cursos em mecânica de motores a diesel, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE MOTORES DE POPA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em manutenção de motores de popa multimarcas, cursos em mecânica de motores a diesel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE T.I.

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em suporte Help Desk, ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A, veículo próprio (moto), documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter moto própria e CNH categoria “A” devidamente regularizadas, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência ou sem experiência.

OBS: Documentação Completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE LOJA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação Completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: MOTORISTA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E” devidamente regularizadas, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática e CNH categoria “B”, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

