De olho no céu: conjunção tripla será visível a partir deste sábado

Segundo o astrônomo, no sistema solar, cinco planetas são vistos a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Em relação ao satélite natural do Planeta Terra, a Lua, ela fica totalmente cheia neste domingo. Vai ser a terceira lua cheia do inverno e a primeira do mês de agosto. O astrônomo explica que é o comum: uma lua cheia por mês, já que ela completa a órbita em volta da Terra, em cerca de 29 dias e meio.

Para quem tem vontade de ver e capturar imagens do fenômeno da conjunção tripla, a orientação é buscar locais com pouca ou nenhuma iluminação artificial. Por isso dê preferência a locais afastados da cidade, como zonas rurais.

Com alguns planetas orbitando em volta do Sol, em tempos e velocidades diferentes, um fenômeno nada frequente vai ser visível a olho nu, neste fim de semana. Uma conjunção tripla!

