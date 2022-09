De janeiro a agosto, cesta básica teve aumento de 20% no Amazonas

Manaus/AM - Em janeiro deste ano, a Cesta Básica Amazonense custava R$ 277,33, em oito meses o valor subiu 20%, chegando ao preço de R$ 333,82 em agosto, conforme levantamento divulgado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam).

