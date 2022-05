De imóveis a carro, TRT realizará três leilões em maio no Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará três leilões virtuais no mês de maio com bens avaliados em mais de R$ 31 milhões.

No dia 23, serão leiloados 10 imóveis localizados em Boa Vista (RR), Manaus (AM), e nos seguintes municípios no interior do Amazonas: Coari, Iranduba, Presidente Figueiredo e Tefé. Entre os destaques estão um lote de terras com área de 37.754,670 m² localizado em Coari (avaliado em R$ 7 milhões) e duas casas, uma no Parque das Laranjeiras (R$650 mil) e outra no Conjunto Ajuricaba (R$ 510 mil).

O leilão de 14 bens móveis será realizado no dia 30. Entre os itens disponíveis para arrematação, encontram-se esteiras, roupas femininas e fogão industrial, além de um veículo, avaliado em R$ 24 mil.

No dia seguinte (31), será a vez do leilão extraordinário de um único imóvel avaliado em mais de R$ 8,5 milhões. Trata-se de um lote de terras com área de 9.970,20 m², situado na Av. Noel Nutels, Cidade Nova II.

Assinados pela juíza coordenadora do Núcleo de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária (NAE-CJ) e da Seção de Hastas Públicas (SHP), Maria de Lourdes Guedes Montenegro, os Editais de Hasta Pública Unificada n.03, 04 e 05/2022 foram publicados no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) nos dias 22, 27 e 28 de abril. Desde a publicação do edital, os leilões eletrônicos estão abertos para lances, por meio do portal designado para esse fim.

As informações detalhadas com imagens dos bens móveis, lances mínimos condições de arrematação podem ser conferidos nos editais, que estão disponíveis no portal do TRT-11 (www.trt11.jus.br), na aba Sociedade acessando Serviços>>Leilão Público>>Editais. Também pode ser acessado no site do leiloeiro oficial (www.amazonasleiloes.com.br).