De cobrador aprendiz a soldador, Sine Amazonas divulga 235 vagas de emprego nesta sexta

Manaus/AM- Foi divulgado nesta quinta-feira (6), pelo Sine Amazonas, 235 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (07). Os interessados em concorrer às vagas, devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na área em que pretende atuar. Confira a lista de vagas disponíveis: 02 VAGAS: LAVADOR DE CARROS Escolaridade: Ensino fundamental Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência em lavagem de carros pequenos e grandes, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: ANALISTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis e áreas afins; Com experiência na área. OBS: Com amplo conhecimento na área orçamentária, análise de custos, alocação fiscal e preparação de orçamento, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR DE RH Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando; Com experiência na área. OBS: Experiência em folha de pagamento, DET, férias, rescisão, gestão de conflitos, superior completo ou cursando em RH ou afins, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação e ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: SOLDADOR Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência na área, desejável curso na área, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 18 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando; Primeiro Emprego. OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, certificado militar, documentação completa e currículo atualizado. 05 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO Escolaridade: Ensino Técnico; Com experiência na área. OBS: Experiência na área, desejável curso na área de técnico em mineração, informática e inglês básico, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 25 VAGAS: AUXILIAR DE ELETRICISTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, cursos de NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 20 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, cursos de linha viva, rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 18 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, cursos de linha viva, rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 100 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA MORTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, ter conhecimento em manutenção de rede plantão ou construção, cursos de rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 18 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA MORTA Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, cursos de rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, ter, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 15 VAGAS: MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na função, cursos de motorista operador de guindauto, NR10, SEP, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFE - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, ter boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência na área. OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas e informática, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA E ALMOXARIFADO - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, desejável ter cursos na área de atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: ANALISTA DE IMPORTAÇÃO - PCD Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Economia e áreas afins; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, desejáveis cursos de DCI e DCR, informática avançada, área de atendimento ao cliente, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: ANALISTA DE LOGÍSTICA - PCD Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Logística, Administração e áreas afins; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, desejável ter cursos de controle de estoque, informática avançada, área de atendimento ao cliente, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, conhecimento em atendimento ao público, desejáveis cursos na área de atendimento ao cliente, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado. 01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência na área. OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas e informática, ter CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado. 04 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS - PCD Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, conhecimento em atendimento ao público, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado.

