De bombeiro a analista de planejamento, confira vagas de emprego do Sine Amazonas

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga 46 vagas de emprego para esta segunda-feira (28). Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.



03 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D, documentação completa e atualizada.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA

Escolaridade: Ensino superior cursando a partir do 4º período em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou Engenharia da Produção;

Sem experiência.

OBS: Ter informática avançada, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR MANTENEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos dentro da área de manutenção de motores, vaga destinada a Comunidade Mocambo e Comunidade Boca do Acre no interior do Amazonas, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: BOMBEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria C, ter qualificação técnica NBR 14608, capacitação para resgate em altura, NBR 16710/ NR30, NR 35, NR 10 e NR 20 avançado II e curso condutor veículos de emergência, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE SALA CONTROLE



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter bom conhecimento de informática básica e avançada, pacote Office, sistemas e softwares, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE PLANEJAMENTO

Escolaridade: Ensino superior completo em Engenharia de Produção, Qualidade, Administração e/ou Gestão de Segurança Privada;

Com experiência na área.

OBS: Ter pacote Office avançado, domínio da ferramenta Brasiliano e/ou similar, domínio de diagnóstico de risco, documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em atendimento, comércio ou vendas em geral, ter disponibilidade de horário, diferencial ter cursos, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: INSTRUTOR DE TREINAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Ter informática intermediária, ter conhecimento nas metodológicas, ter experiência na área de treinamento, CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em cronoanálise, balanceamento de linhas de produção, processos produtivos, programação de produção, programação de materiais, Lean Manufacturing, TPM, 5S e boas práticas de fabricação, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Contabilidade e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO (A) DE DESIGN GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Design;

Primeiro emprego.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



08 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.