David Assayag aparece em vídeo cantando ao lado do Garantido: 'era segredo'

Após muita especulação sobre a saída de David Assayag do boi Caprichoso, o presidente Jender Lobato se pronunciou nas redes sociais confirmando partida do levantador de toadas.



Pelo Instagram, a equipe de David anunciou que o cantor faria um pronunciamento oficial hoje às 17h. E nesta tarde o perfil de um lanche tradicional em Manaus, compartilhou um vídeo onde o levantador de toadas aparece cantando ao lado do boi Garantido.

O Boi da Baixa deve anunciar o retorno de David em uma live com os itens oficiais do Garantido. O levantador de toadas Sebastião, retorna como o item 2 e dividirá o espaço com Assayag.