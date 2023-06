Dados apontam redução de mortes violentas durante 1º trimestre no Amazonas

Entre o primeiro trimestre de 2021 e 2022, a SSP-AM atingiu uma redução de 2,75% no número de mortes violentas, que englobam os homicídios, latrocínios, feminicídios e lesão corporal seguida de morte. Já este ano em comparação ao mesmo período do ano passado, a redução alcançada foi de 4%.

Manaus/AM - Dados do Monitor da violência reafirmaram que o Amazonas registrou, durante o primeiro trimestre deste ano, redução no número de mortes violentas no Estado. Conforme o acompanhamento e de acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), a redução alcançou 4%.

