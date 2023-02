Da UEA a hospitais, relembre obras deixadas por Amazonino Mendes

Além do Hospital João Lúcio, outras grandes obras de Amazonino estão: o Hospital 28 de Agosto, Hemoam, Fundação de Medicina Tropical, Hospital Francisca Mendes, Fundação FCecon, Hospital Dr. Fajardo, assim como Caimis e outras 47 unidades de saúde no interior.

Certamente o maior legado de Amazonino foi o compromisso com a educação ao investir na criação da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Manaus/AM - Três vezes prefeito de Manaus e quatro vezes eleito governador do Amazonas, Amazonino Mendes deixou um legado em obras no estado. Em 1998, Amazonino inaugurava o HPS João Lúcio, na Zona Leste, mas além do “Gigante da ZL”, Negão, como ficou popularmente conhecido, fez outras importantes obras.

