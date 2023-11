Curso de Administração da UEA recebe maior nota no Enade 2022

Manaus/AM - O curso de Administração da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) alcançou 5, nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022 entre as universidades do Amazonas. Também obteve uma boa avaliação o curso de Direito, que recebeu nota 4.

Os resultados do Enade 2022 foram apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (31).

O exame avalia os cursos de graduação com notas entre 1 e 5. Além do curso de Administração e Direito, foram avaliados os cursos de Turismo, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis da UEA, que conquistaram a nota 3.

Para a coordenadora do curso de Administração da UEA, Márcia Maduro, o sentimento é de gratidão para todo o colegiado do curso. “A nota reflete o esforço, responsabilidade e dedicação de professores e alunos. O resultado do Enade é o melhor indicador para avaliarmos a qualidade do ensino oferecido no curso de Administração. Isso significa que estamos no rumo certo, pois somos o melhor curso do Amazonas”, disse, orgulhosa.

Sobre o exame

Em 2022, o Enade avaliou cursos vinculados ao Ano III do ciclo avaliativo do exame: bacharelado das áreas de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo.

Também foram avaliados os cursos superiores de tecnologia das áreas de comércio exterior, design de interiores, design gráfico, design de moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais.