Cunhado de Dom Philips explica como informação errada sobre corpos chegou à família

O cunhado de Dom Philips, Paul Sherwood, explicou nas redes socias como a informação errada sobre a localização dos corpos do jornalista e do indigenista, Bruno Pereira, chegou até a família. Segundo ele, a notícia foi repassada por Roberto Doring, representante da embaixada brasileira no Reino Unido.

UK based family of Dom Phillips have issued the following: pic.twitter.com/5CXUzDXAGT — Paul Sherwood (@paulsherwood6) June 14, 2022

Segundo Paul, os familiares foram informados por Doring que os dois corpos foram encontrados, mas logo depois a PF negou a informação para a angustia da família que mora Reino Unido.

"Na manhã de segunda-feira (13) por volta das 8h30 da manhã membros da família de Dom Philips foram contatados por Roberto Doring[…]. Fomos avisados por telefone que dois corpos foram encontrados, mas que não houve identificação. Nesta terça-feira, para complicar ainda mais nossa angustiante situação, fomos informados por fontes seguras que a Polícia Federal no Brasil está contradizendo isso", disse Paul, afirmando que a família segue angustiada e na esperança de que tudo possa ser esclarecido o quanto antes.

Ontem pela manhã, a esposa de Dom, Alessandra Sampaio, informou que os corpos haviam sido encontrados alegando que a informação havia sido repassada pela embaixada, mas a Polícia Federal negou a informação.

Na noite de segunda-feira (13), a PF pontuou que a perícia no material orgânico que foi encontrado durante as buscas passa por análises e o resultado deve sair durante a semana. As buscas por Bruno e Dom continuam em outras áreas do Rio Itaquaí.