Cronograma de cursos da Aleam para março é divulgado em Manaus

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail da Gerência de Treinamento e Desenvolvimento da Escola do Legislativo, [email protected] . Para outras informações, o interessado por entrar em contato pelo número (92) 3183-4393.

Manaus/AM - A Escola do Legislativo Senador José Lindoso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) divulgou o primeiro cronograma de cursos de capacitação e qualificação para 2022, que terão início neste mês. Todos os cursos serão presenciais e realizados nas dependências da Escola do Legislativo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.